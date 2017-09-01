Ирак перевыполнил план по сокращению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Ирак более чем на 100% выполняет свои обязательства по сокращению добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и достиг уровня добычи в 4,32 млн баррелей в сутки. Об этом сообщил журналистам в Москве министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби.

"Ирак более чем на 100% выполняет свои обязательства по сокращению добычи. Уровень добычи - 4,32 млн баррелей в сутки", - ответил он на соответствующий вопрос. Он также отметил, что экспорт составляет 3,2-3,22 млн баррелей в сутки.

Он также отметил, что экспорт нефти с южных терминалов в Басре составляет 3,2-3,23 млн баррелей в сутки. С северного направления правительство Ирака не экспортирует нефть, этим занимается только Курдистан, но оценить объем их поставок сложно, сказал он. По приблизительным оценкам, он составляет 300-350 тыс. баррелей в сутки. Министр отметил, что в январе, когда соглашение начало действовать, Ирак сократил добычу сразу на 80 тыс. баррелей, а сегодня полностью выполняет свою квоту, которая составляет 210 тыс. баррелей.

Министр сказал, что Ирак готов поддержать продление после марта 2018 года действия соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи.

"Как я уже сказал, Ирак полностью соблюдает и даже превысил квоту по сокращению добычи. По продлению соглашения - должен решать рынок, и стабильность цен будет определять, нужны ли дальнейшие меры. Если будет принято такое решение (о продлении соглашения - прим. ред,), Ирак станет первой страной, которая будет его придерживаться, потому что стабильность цен очень важна", - сказал он.

При этом ал-Луайби отметил, что сейчас еще слишком рано говорить о продлении сделки. По его мнению, "решать этот вопрос будет рынок".

Взаимодействие с компаниями РФ

Ал-Луайби рассказал, что "Газпром нефть" планирует достичь целевого уровня добычи в Ираке в 2018 году, он составит 150 тыс. баррелей в сутки. "Никаких изменений целевого уровня добычи не ожидается, они в следующем году должны выйти на 150 тыс. баррелей в сутки. Они построили газовый завод, также идет производство СПГ, его мощность составляет 310 тонн в сутки, сейчас - 100 тонн", - сказал министр.

Министр также сказал, что "Лукойл" сможет расширить контрактную территорию Блока-10 в Ираке. Такой договоренности достигли министр нефти Ирака Джаббар ал-Луайби и глава "Лукойла" Вагит Алекперов на встрече в Москве.

"У нас состоялся очень хороший разговор, мы затронули все нерешенные вопросы. Некоторые остались, по финансовым и техническим вопросам, они будут обсуждаться дальше. Мы договорились о расширении контрактной территории Блока-10", - сказал ал-Луайби. Он также заявил, что "Лукойл" и Ирак договорились о снижении пика добычи на месторождении Западная Курна-2.

"Договоренность по этому вопросу, как и по ряду других, была достигнута. Это очень важная договоренность но новому целевому уровню добычи, вопрос оставался нерешенным, обсуждался в течение более двух лет. Изначально контракт предполагал уровень добычи в 1,8 млн баррелей в сутки, потом цифра была снижена до 1,2 млн баррелей в сутки. И в настоящее время мы договорились о новом целевом уровне в 800 тыс. баррелей в сутки. Мы считаем это оптимальным уровнем как для "Лукойла", так и для Ирака", - сказал иракский министр.

Он добавил, что добыча будет вестись из двух формаций - Мишриф и Имама. Мишриф - это тяжелая нефть, уровень добычи 550 тыс. баррелей в сутки. Имама - легкая нефть и уровень добычи 250 тыс. баррелей в сутки, пояснил ал-Луайби.

"По формации Мишриф ожидается выход на 550 тысяч баррелей в сутки. Мы в министерстве хотели бы достичь его за три года, "Лукойл" предлагает за пять лет. Что касается формации Имама, то начальный уровень добычи 50 тыс. баррелей в сутки будет достигнута течение трех-четырех лет. И после этого будет представлен план дальнейшего развития", - добавил он.