Новый российский ГОСТ на световозвращающие элементы вступил в силу

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ТАСС, 1 сентября. Новый национальный стандарт на световозвращающие элементы, используемые пешеходами, с 1 сентября вступил в силу для добровольного применения в России. Об этом ТАСС сообщила ведущий специалист по связям с общественностью крупнейшего центра метрологии в РФ "Уралтест" Ольга Бушневская.
"Начало нового учебного года и сокращение светового дня являются факторами, повышающими вероятность дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Применение национального стандарта позволит производителям выпускать высококачественные световозвращающие элементы и изделия, обеспечивающие необходимый коэффициент световозвращения, и устойчивые к перепаду температур, истиранию, многократным изгибам, стирке и другое. Правила дорожного движения обязывают пешеходов иметь такие элементы при движении в темное время суток. Такой национальный стандарт вводится впервые", - сказала Бушневская.
По ее словам, документ распространяется на подвески, повязки, манжеты, браслеты, значки, брелоки, шевроны, а также на наклейки и нашивки, на кожгалантерею, обувь и одежду.
"Настоящий стандарт устанавливает требования безопасности, маркировки и испытаний элементов и изделий, которые используются пешеходами и другими участниками дорожного движения для обеспечения их видимости", - уточнила Бушневская.