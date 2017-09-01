Глава "Россетей" Бударгин считает смену главы компании движением вперед

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин считает, что смена главы сетевой компании означает движение вперед. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС в кулуарах форума "Проектория", который проходит в Ярославле.

"Самое главное, что это движение вперед - сегодня же первое сентября. Поэтому переход в новый класс, а какой будет класс - скоро узнаете", - сказал он, комментируя вчерашнее заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что правительство будет рекомендовать руководителя департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского на должность главы сетевой компании.

В настоящее время "Россети" ждут директивы правительства о назначении нового главы для созыва совета директоров, в рамках которого будет утверждена смена генерального директора "Россетей". Не исключено, что заседание совета директоров, в повестку которого будет включен вопрос о снятии с должности Бударгина и назначении на нее Ливинского, может пройти в заочной форме.

"Россети" - оператор энергетических сетей в России - одна из крупнейших электросетевых компаний в мире, владеющая и управляющая своими дочерними и зависимыми обществами - МРСК и ФСК ЕЭС. Компания управляет 2,29 млн км линий электропередачи, 480 тыс. подстанциями трансформаторной мощностью более 751 ГВА.