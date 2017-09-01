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Более 1 тыс. км межмуниципальных дорог отремонтируют в Саратовской области к 2022 году

Экономика и бизнес
1 сентября, 12:33 UTC+3 САРАТОВ САРАТОВ 1, сентября. /ТАСС

Начало работ запланировано на следующий год

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САРАТОВ, 1 сентября. /ТАСС/. Минтранс Саратовской области заявил о планах отремонтировать в ближайшие пять лет в регионе около 1,1 тыс. км межмуниципальных дорог. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства области Николая Чурикова.

Ранее сообщалось, что 31 августа президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора области Валерием Радаевым, по итогам которой поручил разобраться с рядом проблем. По словам Путина, среди жалоб, которые присылали ему на "Прямую линию", было состояние дорог и мостов в регионе.

"В планах работы на ближайшие пять лет - масштабный ремонт межмуниципальных дорог области. Общая протяженность отремонтированных дорог составит порядка 1100 км, количество населенных пунктов, где будет обеспечена транспортная доступность, - около 330", - сказал Чуриков, уточнив, что начало работ запланировано на следующий год.

Он добавил, что в последние два года основное внимание властей уделялось ключевым трассам и городским проспектам. В прошлом году дорожники отремонтировали 34 улицы в Саратове, в этом году планируется по госпрограмме "Безопасные и качественные дороги" привести в порядок дорожную сеть в радиусе 50 км от областного центра.

"Но сегодня также требуется привести в порядок дороги, связывающие районные центры и села. На решение этой задачи направлен проект следующего года", - подчеркнул министр.

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