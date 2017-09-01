"Аэрофлот" не отмечает снижения пассажиропотока в США из-за приостановки выдачи виз

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не отмечает снижения пассажиропотока на рейсах в США после того, как была приостановлена выдача неиммиграционных виз по всей России, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

"Мы для себя считаем, что это существенно небольшая потеря. У нас загрузка рейсов очень большая, поэтому мы не видим пока, не чувствуем", - сказал Савельев.

Как ранее сообщил организатор деловых поездок ГК "Аэроклуб", на чью долю приходится одна пятая продаж корпоративного сектора "Аэрофлота", спрос на авиабилеты в США среди российских бизнесменов снизился на 22% после приостановки выдачи неиммиграционных виз.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что турпоток из России в США снизится на 10-30% из- за изменений режима работы консульств США в РФ.

С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве.