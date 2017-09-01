"Аэрофлот" не отмечает снижения пассажиропотока в США из-за приостановки выдачи виз

Уральский полпред и челябинский губернатор открыли самую большую школу в УрФОНовости партнеров 1 сентября, 12:52
Более 100 тыс. мусульман приняли участие в намазе Курбан-байрама в ПетербургеОбщество 1 сентября, 12:46
Медведев в День знаний посетил новую школу в ПодольскеОбщество 1 сентября, 12:46
Футболист "Эвертона" Руни арестован по подозрению в нетрезвом вожденииСпорт 1 сентября, 12:45
Велокоманда "Катюша-Альпецин" не станет расследовать инцидент с нападением на БельковаСпорт 1 сентября, 12:29
"Швабе" поставляет оптику для медтехники СловакииНовости партнеров 1 сентября, 12:18
Школу на 1,1 тыс. мест с зонами Wi-Fi и тремя спортзалами открыли в РязаниОбщество 1 сентября, 12:15
Путешественники впервые обнаружили древний дольмен в горах Приполярного УралаНовости Урала 1 сентября, 12:04
Футболист ПСЖ Неймар приобрел пятиэтажный дом в пригороде ПарижаСпорт 1 сентября, 12:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" не отмечает снижения пассажиропотока на рейсах в США после того, как была приостановлена выдача неиммиграционных виз по всей России, сообщил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.
"Мы для себя считаем, что это существенно небольшая потеря. У нас загрузка рейсов очень большая, поэтому мы не видим пока, не чувствуем", - сказал Савельев.
Как ранее сообщил организатор деловых поездок ГК "Аэроклуб", на чью долю приходится одна пятая продаж корпоративного сектора "Аэрофлота", спрос на авиабилеты в США среди российских бизнесменов снизился на 22% после приостановки выдачи неиммиграционных виз.
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин заявлял, что турпоток из России в США снизится на 10-30% из- за изменений режима работы консульств США в РФ.
С 23 августа Вашингтон приостановил выдачу неиммиграционных виз по всей России. Эта процедура возобновится 1 сентября, но только в Москве.