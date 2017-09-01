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В делегацию Японии на ВЭФ войдут представители около 60 компаний

Экономика и бизнес
1 сентября, 13:14 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов

На самом высоком уровне будет представлена во Владивостоке и правительственная часть делегации

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ТОКИО, 1 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Порядка 300 человек, в том числе представители бизнеса, общественных организаций и правительства, войдут в состав японской делегации, которая примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом ТАСС сообщили в Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами.

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По данным организации, которая традиционно выступает одним из устроителей ключевой секции форума - бизнес- диалога "Россия - Япония", на мероприятии в столице Приморья будут присутствовать по меньшей мере 69 японских компаний и объединений. Согласно программе форума от 1 сентября, из представителей бизнеса в работе ВЭФ примут участие в том числе глава японско-российского экономического комитета Федерации японского бизнеса, председатель совета директоров корпорации Marubeni Тэруо Асада, представители руководства компаний Mitsui, JGC Corporation, Iida Group Holdings, Shinwa Holdings.

На самом высоком уровне будет представлена во Владивостоке и правительственная часть делегации. Возглавит ее, как ожидается, премьер-министр Синдзо Абэ. В интервью ТАСС о намерении посетить ВЭФ сообщил министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко, отвечающий за развитие двусторонних экономических отношений. По данным местной прессы, прорабатывается также возможность поездки во Владивосток главы японского МИД Таро Коно. Согласно программе форума, его участником в этом году вновь станет губернатор префектуры Хоккайдо Харуми Такахаси.

Диалог между Москвой и Токио в последнее время заметно активизировался. Лидеры двух стран регулярно проводят встречи, практически каждый месяц визитами обмениваются делегации бизнес-кругов.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. Он также предусматривает активизацию взаимодействия в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Коно, Таро Абэ, Синдзо
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