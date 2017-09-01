Новый терминал в аэропорту Петрозаводска может быть построен уже в 2018 году

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ПЕТРОЗАВОДСК, 1 сентября. /ТАСС/. Новый терминал в аэропорту Петрозаводска "Бесовец" может быть построен уже в 2018 году. Об этом врио главы Карелии Артур Парфенчиков рассказал секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время рабочей встречи.
"Мы в ближайшее время будем уже работать с инвестором для начала строительства терминала аэропорта, - отметил он. - Я надеюсь, что в течение следующего года мы подойдем к завершению работы".
Патрушев отметил высокое качество взлетно-посадочной полосы аэропорта, на которую его самолет приземлился сегодня утром. Однако он обратил внимание на небольшую величину здания аэровокзала. По словам Патрушева, решение этой проблемы помогло бы развитию туризма в Карелии.
Говоря о туризме, Парфенчиков отметил, что республика активно занялась привлечением туристов из Китая. В частности, регион работает с китайскими туроператорами, а также планирует пресс-туры для китайских журналистов. Кроме того, на китайском телевидении запланирован показ передач про Карелию.
Говоря о сотрудничестве с Китаем, Парфенчиков упомянул и кооперацию в сфере энергетики. По его словам, переговоры с китайскими партнерами уже ведутся, в них также участвует Росатом.