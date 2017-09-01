Лоукостера "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" оштрафована за незаконное требование оплатить провоз портфеля. Об этом сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).
В ходе прокурорской проверки установлено, что при посадке на рейс DP458 Чебоксары - Москва в марте сотрудник авиакомпании нарушил Федеральные авиационные правила, позволяющие пассажиру бесплатно провозить в кабине воздушного судна портфель, и потребовал от пассажира заплатить за его провоз 2 тыс. руб. Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок оказания населению услуг").
"Согласно постановлению Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике авиакомпания признана виновной в совершении административного правонарушения и ей назначен штраф в размере 20 тыс. руб.", - добавили в ММТП.
Авиакомпания "Победа" уже была оштрафована за нарушение правил перевозки багажа на том же рейсе. Представители авиакомпании потребовали оплатить провоз рюкзака пассажирки. В начале августа московский суд назначил авиакомпании штраф в размере 100 тыс. руб.
Ранее в ММТП сообщили, что в отношении авиакомпании "Победа" проводится проверка в связи с отказом пустить на борт женщину с шестью детьми по заранее купленным билетам.