Путин: Венгрия подтвердила намерение продолжать совместный с РФ проект АЭС "Пакш"

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Венгрия подтвердила свое намерение продолжать реализацию совместного с Россией проекта строительства АЭС "Пакш". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория".
"Я только что был в Венгрии", - напомнил Путин о своем недавнем визите в эту страну. "Наши венгерские партнеры подтвердили готовность реализовать наши проекты", - сообщил он.
Президент отметил, что Россия активно работает в сфере атомной энергетики во многих странах. "Мы по всему миру развиваем наши проекты", - отметил он. "И мы никогда не скупердяйничаем", - сказал Путин. "Мы не просто продаем продукт, мы создаем целые отрасли: готовим специалистов, отдаем значительные проекты в строительстве местным компаниям, мы делимся своим знаниями", - пояснил президент.
"Это дает возможность опережающими темпами развиваться и нам самим", - добавил он. Путин добавил, что зачастую "наши специалисты опережают японских, американских специалистов и коллег из других стран".