Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: Венгрия подтвердила намерение продолжать совместный с РФ проект АЭС "Пакш"

Экономика и бизнес
1 сентября, 14:22 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

Президент отметил, что Россия активно работает в сфере атомной энергетики во многих странах

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Венгрия подтвердила свое намерение продолжать реализацию совместного с Россией проекта строительства АЭС "Пакш". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на Всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория".

Смотрите также

МИД Венгрии: строительство АЭС "Пакш-2" начнется в январе 2018 года

Путин и Орбан обсудили европейскую повестку и реализацию проекта АЭС "Пакш"

Путин заявил об обеспечении с российской стороны финансирования строительства АЭС "Пакш"

"Я только что был в Венгрии", - напомнил Путин о своем недавнем визите в эту страну. "Наши венгерские партнеры подтвердили готовность реализовать наши проекты", - сообщил он.

Президент отметил, что Россия активно работает в сфере атомной энергетики во многих странах. "Мы по всему миру развиваем наши проекты", - отметил он. "И мы никогда не скупердяйничаем", - сказал Путин. "Мы не просто продаем продукт, мы создаем целые отрасли: готовим специалистов, отдаем значительные проекты в строительстве местным компаниям, мы делимся своим знаниями", - пояснил президент.

"Это дает возможность опережающими темпами развиваться и нам самим", - добавил он. Путин добавил, что зачастую "наши специалисты опережают японских, американских специалистов и коллег из других стран".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Венгрия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
3
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
4
Россия отреагирует на ноту США по закрытию дипобъектов РФ
5
Путин: лидер по созданию искусственного интеллекта станет властелином мира
6
Лоукостер "Победа" оштрафовали за требование оплатить провоз портфеля
7
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама