Более 40 делегатов из США примут участие в ВЭФ во Владивостоке

ТАСС, 1 сентября. Более 40 представителей американских компаний и органов местного самоуправления примут участие в третьем Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который состоится во Владивостоке 6-7 сентября. Гости форума, как сообщили его организаторы, обсудят перспективы развития международного взаимодействия в самых различных областях - от политики и экономики до экологии.

Одним из участников предстоящих обсуждений станет губернатор штата Калифорния Эдмунд Джеральд Браун, который, согласно распространенному пресс-релизу организаторов форума, планирует также провести ряд деловых встреч на полях этого мероприятия и выступить с лекцией перед студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета. "Губернатор Браун примет участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке на следующей неделе, чтобы расширить транстихоокеанское сотрудничество, которое осуществляет Калифорния в рамках борьбы с изменением климата", - говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте губернатора. В нем отмечается, что Браун рассматривает ВЭФ не просто в качестве "повода для привлечения инвестиций, а возможности для укрепления наших обязательств по сокращению использования углеводородов" в мировой экономике.

Еще одним гостем встречи во Владивостоке станет исполнительный директор Российско-Американского тихоокеанского партнерства (РАТОП) Дерек Норберг. Он выступит с докладом о развитии российско-американских отношений на межрегиональной основе. Деятельность РАТОП, созданного в 1994 году, направлена на развитие российско-американских отношений и экономического сотрудничества между восточными регионами России и штатами западного побережья США.

"Участие официальных лиц и представителей бизнес- сообщества США в мероприятиях ВЭФ, несмотря на сегодняшнее состояние российско-американских отношений, говорит об интересе к совместному обсуждению дальневосточной повестки. Уверен, что работа на Форуме станет стимулом для взаимовыгодного сотрудничества наших стран", - заявил о предстоящем мероприятии советник президента РФ Антон Кобяков.

В форуме, по данным его организаторов, примут также участие руководители и представители таких американских компаний, как ExxonMobil Russia Inc, IBM East Europe Asia Ltd, Abbott Laboratories LLC, Boston Consulting Group, GE Rus LLC, McKinsey & Company, S&P Global Platts Inc и Loyds Investments Corporation.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.