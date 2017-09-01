Путин назвал развитие авиации одним из главных приоритетов России

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время создаст новый авиационный двигатель с тягой в 30 тонн для широкофюзеляжного самолета. Глава государства также не исключает, что благодаря развитию технологий путь от Калининграда до Владивостока будет занимать меньше получаса.

"Несмотря на конкуренцию на этом рынке, это не значит, что мы не должны делать широкофюзеляжных самолетов. Мы точно сделаем новый двигатель с тягой не 14-15 тонн, а 30-35 тонн. Люди, которые занимаются двигателестроением, не просто думают над этим, а работают над реализацией этого нового проекта", - сказал Путин во время Всероссийского открытого урока "Россия, устремленная в будущее". По его словам, такой двигатель Россия будет делать или самостоятельно, или в кооперации с другими странами, например, с Китаем.

Президент назвал развитие авиации одним из главных приоритетов России. "Это и региональные самолеты, и среднемагистральные самолеты, это и широкофюзеляжные самолеты, и ракетная техника, сверхзвуковые самолеты - об этом мы тоже должны думать, никогда об этом не забывать", - считает глава государства. "Если использовать для перевозки пассажиров - я очень осторожно скажу, но, тем не менее, это уже реально, это уже можно сделать сегодня, вопрос только в экономике этих проектов - самолеты космической техники, то из Калининграда до Владивостока нужно будет лететь не 9-12 часов, а минут 20. Вышли в космос, пролетели и сели. Представляете?" - поделился со школьниками одним из проектов Путин. "То, что я говорю, не пустая фантазия, но пока еще это мечта. Реализуемая вполне мечта", - добавил он.

Глава государства похвалил новый российский среднемагистральный самолет МС-21, назвав его "хорошим, конкурентоспособным". "Но этого нам не достаточно", - уверен президент. По его словам, МС-21 создавался потому, что у России был новый двигатель ПД-14. "А это первый двигатель, который наша страна, к сожалению, создала за предыдущие 29 лет. Этот двигатель дал нам возможность и новый самолет сделать", - подчеркнул Путин.