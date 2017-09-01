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Консолидация ОАК должна завершиться до конца 2019 года

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:30 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Для консолидации гражданского блока корпорации "нельзя выбирать какую-то одну площадку", отметил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Консолидация "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК), в рамках которой планируется объединить в единое юридическое лицо корпорацию с входящими в нее структурами, должна быть завершена до конца 2019 года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, консолидация гражданского авиастроения будет проведена на базе "Гражданских самолетов сухого" (ГСС).

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"Что касается общей консолидации с переводом на единую акцию, у нас план завершить эту работу до конца 2019 года. Все зависит от многих факторов, не только от корпоративных процедур. В первую очередь это вопросы и законодательного порядка. Мы должны вписаться в эти сроки", - сказал министр.

По его словам, для консолидации гражданского блока ОАК "нельзя выбирать какую-то одну площадку".

"Это [консолидация] будет на базе ГСС с использованием производственных единиц "Иркута", завода в Комсомольске-на-Амуре и тех разработчиков, которые участвовали в разработке МС-21 и SSJ-100. То есть это в том числе ОКБ имени Яковлева. Это будет такой симбиоз производственных и конструкторских активов", - рассказал Мантуров.

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