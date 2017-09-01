Соколов: госрегулирование тарифов целесообразно отменить в портах с высокой конкуренцией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственное регулирование тарифов в портах целесообразно отменить там, где есть развитая конкуренция, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, комментируя поручение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича об анализе конкурентной среды в российских портах.

"Там, где будет в портах обеспечена высокая конкуренция, то там, мы считаем, наверное, такое жесткое регулирование тарифообразования не нужно. Рынок сработает в этом плане эффективнее и обеспечит приток инвестиций в развитие портовой инфраструктуры", - считает он.

Соколов напомнил, что Минтранс видит рост грузооборота портов: по итогам года он составит около 800 млн тонн. "Сами порты развиваются, открываются новые терминалы. Я говорил про порты Мурманского транспортного узла, развиваются порты дальневосточного направления, Азово-Черноморского бассейна, на Балтике - Усть-Луга и Бронка. Мы видим определенную перспективу", - отметил министр.

"В то же время есть достаточно большое количество малодеятельных портов, но при этом социально очень важных, которые обслуживают трассы Северного морского пути, обеспечивают северный завоз, и там, конечно, регулирование, с моей точки зрения, должно сохраниться", - сказал он.

Соколов подчеркнул, что поручение правительства направлено на то, чтобы проанализировать, какие порты сейчас за счет развития экспортной базы получили хорошую динамику и конкурентную среду, а где необходимо сохранить государственное регулирование.

Ранее сообщалось, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.

Позиция ФАС

В ФАС России также считают, что прекращение регулирования возможно только на тех рынках, где существует развитая конкуренция. Как сообщал ТАСС представитель ведомства, ФАС уже проводит анализ конкурентной среды в российских портах.

В ряде российских портов тарифы уже фактически не регулируются государством. Ранее ФАС прекратила ценовое регулирование в нескольких портах с высокой конкурентной средой (в частности в порту Санкт-Петербурга) и ведет только мониторинг цен. При этом в 2016 году ФАС возбудила дела против девяти компаний, которые работают в Новороссийском, Туапсинском, Приморском и Мурманском портах, заявив, что компании устанавливают монопольно высокие цены на перевалку грузов.