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Соколов: госрегулирование тарифов целесообразно отменить в портах с высокой конкуренцией

Экономика и бизнес
1 сентября, 15:52 UTC+3 МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

По словам министра транспорта, это обеспечит приток инвестиций в развитие портовой инфраструктуры

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Государственное регулирование тарифов в портах целесообразно отменить там, где есть развитая конкуренция, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, комментируя поручение вице-премьера РФ Аркадия Дворковича об анализе конкурентной среды в российских портах.

"Там, где будет в портах обеспечена высокая конкуренция, то там, мы считаем, наверное, такое жесткое регулирование тарифообразования не нужно. Рынок сработает в этом плане эффективнее и обеспечит приток инвестиций в развитие портовой инфраструктуры", - считает он.

Соколов напомнил, что Минтранс видит рост грузооборота портов: по итогам года он составит около 800 млн тонн. "Сами порты развиваются, открываются новые терминалы. Я говорил про порты Мурманского транспортного узла, развиваются порты дальневосточного направления, Азово-Черноморского бассейна, на Балтике - Усть-Луга и Бронка. Мы видим определенную перспективу", - отметил министр.

"В то же время есть достаточно большое количество малодеятельных портов, но при этом социально очень важных, которые обслуживают трассы Северного морского пути, обеспечивают северный завоз, и там, конечно, регулирование, с моей точки зрения, должно сохраниться", - сказал он.

Соколов подчеркнул, что поручение правительства направлено на то, чтобы проанализировать, какие порты сейчас за счет развития экспортной базы получили хорошую динамику и конкурентную среду, а где необходимо сохранить государственное регулирование.

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Ранее сообщалось, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу и ФАС провести анализ конкурентной среды в российских портах в 2015-2017 годах, на основе которого необходимо подготовить предложения по отмене госрегулирования в морских портах, в том числе путем отмены тарифного регулирования.

Позиция ФАС

В ФАС России также считают, что прекращение регулирования возможно только на тех рынках, где существует развитая конкуренция. Как сообщал ТАСС представитель ведомства, ФАС уже проводит анализ конкурентной среды в российских портах.

В ряде российских портов тарифы уже фактически не регулируются государством. Ранее ФАС прекратила ценовое регулирование в нескольких портах с высокой конкурентной средой (в частности в порту Санкт-Петербурга) и ведет только мониторинг цен. При этом в 2016 году ФАС возбудила дела против девяти компаний, которые работают в Новороссийском, Туапсинском, Приморском и Мурманском портах, заявив, что компании устанавливают монопольно высокие цены на перевалку грузов.

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