Власти Москвы ищут подрядчика для работ на Западном участке ТПК метро на 27 млрд рублей

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Компания АО "Мосинжпроект" (генподрядчик строительства новых станций московского метро, 100% акций принадлежат правительству Москвы - прим. ТАСС) проводит тендер на выбор подрядчика по строительству Западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) метро на 26,87 млрд рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно размещенной документации, победитель конкурса до 31 декабря 2019 года должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству перегонных тоннелей от тупиков за станцией "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", станционных комплексов "Улица Народного Ополчения", "Терехово" и притоннельных сооружений по объекту: Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Хорошевская" - ст. "Можайская".

Вскрытие конвертов с заявками по конкурсу планируется в конце сентября 2017 года, а подрядчика выберут в начале октября.

Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".