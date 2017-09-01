Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы ищут подрядчика для работ на Западном участке ТПК метро на 27 млрд рублей

Экономика и бизнес
1 сентября, 16:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

Конверты с заявками по конкурсу вскроют в конце сентября, а победителя выберут в начале октября

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Компания АО "Мосинжпроект" (генподрядчик строительства новых станций московского метро, 100% акций принадлежат правительству Москвы - прим. ТАСС) проводит тендер на выбор подрядчика по строительству Западного участка Третьего пересадочного контура (ТПК) метро на 26,87 млрд рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Смотрите также

Третий пересадочный контур на четверть разгрузит московское метро

Собянин: свыше 25 км тоннелей ТПК находится сегодня в активной фазе строительства

Участок Третьего пересадочного контура Москвы запустят в III квартале 2017 года

Согласно размещенной документации, победитель конкурса до 31 декабря 2019 года должен выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству перегонных тоннелей от тупиков за станцией "Хорошевская" до станции "Нижние Мневники", станционных комплексов "Улица Народного Ополчения", "Терехово" и притоннельных сооружений по объекту: Западный участок Третьего пересадочного контура (ТПК) ст. "Хорошевская" - ст. "Можайская".

Вскрытие конвертов с заявками по конкурсу планируется в конце сентября 2017 года, а подрядчика выберут в начале октября.

Третий пересадочный контур станет вторым большим кольцом метро и свяжет удаленные районы Москвы. Его длина составит порядка 65 км, на кольце разместится более 30 станций. На ТПК появится 17 пересечений с действующими линиями метро, семь - с радиальными направлениями железных дорог и два - с Московским центральным кольцом.

В этом году для пассажиров откроются первые пять станций ТПК на участке от "Делового центра" до "Петровского парка".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Главные сюжеты единого дня голосования 2017 года
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Мартин Шульц назвал российский Крым свершившимся фактом
5
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
6
Пятилетнего мальчика похитили у матери в центре Калуги
7
Автомобиль врезался в толпу в центре Петербурга
Темы дня
Новости партнеров
Реклама