Минск рассчитывает получить в сентябре госкредит РФ в размере $700 млн

МИНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Белоруссия рассчитывает в сентябре получить государственный кредит РФ в размере $700 млн. Об этом сообщил в пятницу журналистам министр финансов Белоруссии Владимир Амарин.

"В свое время соглашение [о выделении кредита] будет подписано. Поступление кредита ожидаем в сентябре, деньги будут в этом месяце", - отметил глава Минфина.