Внешнеторговый оборот Заполярья вырос в 2017 году почти на треть

МУРМАНСК, 1 сентября. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот в Мурманской области вырос в первом полугодии 2017 года почти на треть по сравнению с аналогичным периодом 2016-го - до 2,8 млрд долларов, сообщили в пятницу в пресс-службе региональной таможни.

"Внешнеторговый оборот в регионе в стоимостном выражении вырос на 26,5% и составил более 2,8 млрд долларов США", - сказали в пресс-службе, отметив, что в результате в доходную часть госбюджета Мурманской таможней перечислено более 2 млрд рублей.

Увеличение произошло как по экспортной, так и по импортной составляющей: объем экспорта в регионе увеличился на 26,7% и составил в первом полугодии этого года 2,3 млрд долларов, объем импорта увеличился на 31,5% и составил 500 млн долларов. По данным таможни, на рост стоимости экспорта, в первую очередь, повлияла продукция металлургических и горнодобывающих предприятий, компаний химпромышленности и рыбодобычи. В импорте лидерами роста стали продовольственные товары, сельхозтовары, машины и оборудование, суда и лодки.

Специалисты таможни отметили резкий рост использования субъектами внешнеэкономической деятельности автоматической регистрации. За первые шесть месяцев это года Мурманская таможня зарегистрировала и оформила 2921 таможенную декларацию. Из них 572 декларации на товары прошли регистрацию в автоматическом режиме, тогда как в прошлом году эта цифра составила 91 декларацию.