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Столичные власти открыли новый центр услуг для малого бизнеса на северо-востоке Москвы

Экономика и бизнес
1 сентября, 16:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В центре площадью 40 кв. метров работают четыре сотрудника, которые консультируют предпринимателей по ведению бизнеса, кроме того есть зона отдыха и места для работы

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы в пятницу открыли новый центр услуг для бизнеса (ЦУБ) ГБУ "Малый бизнес Москвы" в технопарке "Отрадное" (Отрадная улица, 2Б), передает корреспондент ТАСС с места событий.

ЦУБ разместился на площади в 40 кв. метров, там работают четыре специалиста, которые готовы оказаться информационно-консультационную поддержку предпринимателям по вопросам ведения бизнеса. Кроме того, есть зона отдыха и рабочие места, которыми можно воспользоваться в случае необходимости.

Директор ГБУ "Малый бизнес Москвы" Андрей Железняков отметил, что в ЦУБе также есть все программы развития и обучающие семинары для предпринимателей.

"Исходя из их [предпринимателей] потребностей, мнений, проблем, а также опираясь на данные мониторинга изменений в законодательстве, мы не только консультируем, но и формируем программы наших семинаров, мастер-классов, приглашаем экспертов рынка по самым востребованным темам для обучения бизнесу. Надеюсь, что новая площадка Центра услуг для бизнеса будет еще одной точкой притяжения предпринимателей столицы", - сказал Железняков. По его словам, пропускная возможность нового ЦУБа - обслуживание до 80 предпринимателей в день и до 1200 в месяц.

На сегодняшний день в Москве работает 12 Центров услуг для бизнеса (по одному во всех административных округах Москвы и, дополнительно, в МИФНС № 46). В ЦУБ специалисты оказывают консультационную помощь по вопросам ведения бизнеса, помогают начинающим предпринимателям подготовить документы для открытия собственного дела, предоставляют бесплатные рабочие места в четырех коворкингах, проводят обучающие мероприятия по разным тематикам предпринимательской деятельности.

По данным ГБУ "Малый бизнес Москвы", за семь месяцев текущего года в ЦУБ по Москве обратились более 50 тыс. человек, из них около 10 тыс. стали участниками обучающих семинаров и тренингов.

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