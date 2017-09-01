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Путин обсудит с президентом Египта перспективы возобновления авиасообщения

Экономика и бизнес
1 сентября, 16:55 UTC+3

Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что российские и египетские эксперты в сфере авиабезопасности "осуществляют интенсивную совместную деятельность по этой теме"

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 сентября обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта в октябре 2015 года. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Предполагается обмен мнениями о перспективах возобновления прямого авиасообщения между двумя странами приостановленного Россией после теракта, приведшего к катастрофе российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года", - сказал Ушаков.

Он добавил, что в настоящее время российские и египетские эксперты в сфере авиабезопасности "осуществляют интенсивную совместную деятельность по этой теме".

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Темы
Приостановка авиасообщения с Египтом
Персоны
Сиси, Абдель Фаттах, ас- Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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