Путин обсудит с президентом Египта перспективы возобновления авиасообщения

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 4 сентября обсудит с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси перспективы возобновления авиасообщения, остановленного после теракта в октябре 2015 года. Об этом сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

"Предполагается обмен мнениями о перспективах возобновления прямого авиасообщения между двумя странами приостановленного Россией после теракта, приведшего к катастрофе российского пассажирского самолета в египетском воздушном пространстве 31 октября 2015 года", - сказал Ушаков.

Он добавил, что в настоящее время российские и египетские эксперты в сфере авиабезопасности "осуществляют интенсивную совместную деятельность по этой теме".