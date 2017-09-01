Экспертный совет ОЭЗ Ульяновска одобрил иранский проект по выпуску газовых баллонов

УЛЬЯНОВСК, 1 сентября. /ТАСС/. Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ульяновск" одобрил проект иранской компании Rad Sane Atti Industrial по созданию производства композитных газовых баллонов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Корпорации развития Ульяновской области.

"Экспертный совет особой экономической зоны "Ульяновск" под председательством заместителя председателя правительства региона Дмитрия Богданова одобрил проект компании Rad Sane Atti Industrial. Компания претендует на получение статуса резидента ОЭЗ и предполагает выпуск импортозамещающей продукции", - сказали в корпорации.

Соглашение с иранской компанией было подписано в сентябре 2016 года, производство планируется создать до конца 2018 года. Инвестор намерен начать строительство в 2017 году.

Ранее председатель совета директоров компании Хоссейн Ягхоубпур сообщил журналистам, что на первой стадии планируется производить 300 тыс. баллонов в год. По его словам, продукция будет применяться в сфере автомобилестроения и авиастроения, а также в быту. На первом этапе в производство будет вложено порядка €27 млн инвестиций, будет создано 100 рабочих мест.

Rad Sane Atti Industrial - крупная холдинговая компания, являющаяся основным производителем композитных газовых баллонов в Иране. Завод компании расположен в иранском городе Кум.