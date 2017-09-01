Глава "Ростелекома": квантовые технологии в будущем могут прийти на смену интернету

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Квантовые технологии в будущем могут стать новым каналом обмена информацией, а традиционный сегодня интернет перестанет играть такую важную роль в этом процессе. Такое мнение высказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках сессии вопросов старшеклассников топ-менеджерам крупнейших российских компаний на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

По его мнению, в перспективе "интернет не только станет бесплатным - он вообще исчезнет из нашей жизни". "Способов обмена информацией у человечества было очень много. В Древней Греции это был гонец (кстати, опасная была профессия), потом появились почтовые голуби, возник телеграф, потом появился телефон... Сегодня основная система, способ обмена информацией - это сеть интернет. Что придет ей навстречу - посмотрим, может быть это будут квантовые технологии, может быть это что-то другое, но его век сочтен", - отметил Осеевский. Глава госоператора подчеркнул, что технологические изменения с каждым годом происходят все быстрее.

Сейчас интернет в России очень недорогой, добавил президент "Ростелекома". "Высокоскоростной пакет интернета стоит 200-300 рублей, это в 10-15 раз ниже, чем в США", - отметил он. "Россия за счет конкуренции, за счет большого количества игроков на этом рынке поставляет очень качественный сервис", - добавил Осеевский.