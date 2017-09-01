Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава "Ростелекома": квантовые технологии в будущем могут прийти на смену интернету

Экономика и бизнес
1 сентября, 18:58 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

По мнению Михаила Осеевского, в перспективе "интернет не только станет бесплатным - он вообще исчезнет из нашей жизни"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Квантовые технологии в будущем могут стать новым каналом обмена информацией, а традиционный сегодня интернет перестанет играть такую важную роль в этом процессе. Такое мнение высказал глава "Ростелекома" Михаил Осеевский в рамках сессии вопросов старшеклассников топ-менеджерам крупнейших российских компаний на Всероссийском форуме профессиональной навигации "ПроеКТОриЯ".

По его мнению, в перспективе "интернет не только станет бесплатным - он вообще исчезнет из нашей жизни". "Способов обмена информацией у человечества было очень много. В Древней Греции это был гонец (кстати, опасная была профессия), потом появились почтовые голуби, возник телеграф, потом появился телефон... Сегодня основная система, способ обмена информацией - это сеть интернет. Что придет ей навстречу - посмотрим, может быть это будут квантовые технологии, может быть это что-то другое, но его век сочтен", - отметил Осеевский. Глава госоператора подчеркнул, что технологические изменения с каждым годом происходят все быстрее.

Сейчас интернет в России очень недорогой, добавил президент "Ростелекома". "Высокоскоростной пакет интернета стоит 200-300 рублей, это в 10-15 раз ниже, чем в США", - отметил он. "Россия за счет конкуренции, за счет большого количества игроков на этом рынке поставляет очень качественный сервис", - добавил Осеевский.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Осеевский, Михаил Эдуардович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
2
Украина вводит с 1 января 2018 года биоконтроль для иностранных граждан, включая РФ
3
В Кремле назвали рейдерским захватом ситуацию с дипобъектами РФ в США
4
Илья Рогачев: ВКС РФ нанесли самый серьезный ущерб игиловской инфраструктуре торговли нефтью
5
Москва обеспокоена контактами Киева и Загреба по "возвращению неподконтрольных территорий"
6
Суд в Москве арестовал скрывавшегося с 2012 года члена "банды желтых хризантем"
7
УЕФА начал расследование в отношении ПСЖ по подозрению в нарушении финансового fair play
Темы дня
Новости партнеров
Реклама