Развитие легкой промышленности и туризма обсудят на международном форуме в Иванове

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ТАСС, 1 сентября. Проблемы развития легкой промышленности и туристической отрасли станут ключевыми темами XII международного промышленно-экономического форума "Золотое кольцо", который пройдет в городах Иваново и Плес с 14 по 16 сентября. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства Ивановской области.
"В этом году одной из двух главных тем на международном промышленно-экономическом форуме станет обсуждение стратегических направлений развития легкой промышленности. Вторым ключевым блоком форума станет сфера туризма", - процитировали в пресс-службе начальника департамента экономического развития и торговли региона Александра Лодышкина.
В рамках первой темы участники форума намерены обсудить результаты и способы реализации 15 проектов по развитию текстильной промышленности, которые разработали на завершившемся в Плесе интеллектуальном лагере (форсайт-кэмпе), который проходил при поддержке Агентства стратегических инициатив. Кроме того, на форуме также пройдет ряд круглых столов по вопросам развития льняной отрасли и научной деятельности в текстильной промышленности.
На "туристической" части форума региональный департамент культуры и туризма презентует календарь событий, которые пройдут в Ивановской области в 2018 году, а также представят новые турмаршруты для гостей региона и проведут круглый стол по развитию внутреннего туризма. "Помимо этого, будет презентована "Гастрономическая карта" Ивановской области", - процитировали начальника департамента культуры и туризма региона Наталью Трофимову в пресс-службе.
Экспертами форума станут представители федеральных министерств и ведомств, Агентства стратегических инициатив, Союза предпринимателей легкой промышленности России, общественной организации "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ, представители органов власти Республики Беларусь и другие.
Международный промышленно-экономический форум "Золотое кольцо" проводится в Ивановской области с 2006 года при поддержке региональных властей и Министерства промышленности и торговли РФ. В прошлом году в нем приняли участие более 1 тыс. делегатов из регионов РФ и зарубежных стран.