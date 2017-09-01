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Ярославская область на 50% выполнила план по введению земель в сельхозоборот

Экономика и бизнес
1 сентября, 18:36 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 1, сентября. /ТАСС

В регионе предусмотрена компенсация затрат на модернизацию и создание объектов мясного скотоводства, льноводства и аквакультуры

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Около 50% неиспользуемых пахотных земель введено в сельскохозяйственный оборот в 2017 году в Ярославской области, работа идет в соответствии с графиком. Об этом ТАСС сообщил зампред правительства региона Валерий Холодов.

В пятницу президент РФ Владимир Путин обсудил с врио губернатора Дмитрием Мироновым введение земель в Ярославской области в сельхозоборот.

"Планируется в 2017 году ввести в сельхозоборот 40 тыс. га неиспользуемых земель в Ярославской области. 50% земель уже введено в сельхозоборот. Мы укладываемся в план", - сказал собеседник агентства.

В настоящий момент в регионе все муниципальные районы разработали территориальные планы по возвращению в сельхозоборот неиспользуемых земель. По данным правительства Ярославской области, уже разработан ряд мер поддержки в сфере АПК - компенсация затрат на модернизацию и создание объектов мясного скотоводства, льноводства и аквакультуры, субсидии на возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта.

Как ранее сообщал ТАСС, Владимир Путин встретился с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым и попросил обратить внимание на ряд проблем, имеющихся в регионе. В частности, 68% пахотных земель, которые должны работать, не введены в сельхозоборот.

Глава государства в пятницу посетил Ярославль, где провел открытый урок на всероссийском форуме профессиональной навигации "Проектория" и ответил на вопросы старшеклассников.

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