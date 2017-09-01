Путин поручил главе Ярославской области помочь фермерам пробиться на рынок региона

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Ярославской области помочь малым фермерским предприятиям пробиться на рынок региона и организовать поставку их продукции под единым брендом. В ходе встречи с представителями общественности Ярославской области глава одного из таких хозяйств Анна Козлова пожаловалась российскому лидеру на те проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес. На первом месте оказался сбыт продукции.

"Чтобы Дмитрий Юрьевич [Миронов] на своем региональном уровне, не маленьком, между прочим, уровне, соорганизовал производителей, чтобы они под единым брендом могли выступать, это первое. А второе - предоставить площадь соответствующую торговую, потому что в крупных магазинах трудно, конечно, конкурировать", - сказал Путин, заметив, что не понаслышке знаком с проблемой, которой занимался еще будучи главой правительства. Он напомнил, что несмотря на принятие соответствующего закона, торговые сети "отгрызают свой интерес постепенно". В результате правительство уже в который раз вынуждено подгонять нормативно-правовую базу под сложившиеся реалии. Путин также рекомендовал руководству области проводить праздничные ярмарки и другие подобные мероприятия, где бы небольшие хозяйства могли представлять свою продукцию.

Глава государства привел данные, согласно которым из всего объема сельхозпродукции 50% приходится на крестьянские фермерские хозяйства. По его словам, по ряду наименований продукции эта доля еще выше: например, по меду 97-98%, по картофелю 85-86%, по овощам - 82%. У всех одна и та же проблема - сбыт продукции.

Со своей стороны врио губернатора доложил, что в области запущена программа "Ярославский фермер", в рамках которой планируется открыть около 20 точек по области под этим зонтичным брендом.