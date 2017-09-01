Президент ОАК возглавит корпорацию "Иркут"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Совет директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принял решение назначить президента компании Юрия Слюсаря главой корпорации "Иркут" с сохранением должности. Кроме того, гендиректора лизинговой "Ильюшин Финанс Ко" Александра Рубцова назначили президентом "Гражданских самолетов сухого" (ГСС), говорится в сообщении ОАК.

"Президент ПАО "ОАК" Юрий Слюсарь с сохранением должности назначен также президентом ПАО "Корпорация "Иркут" и на период формирования нового корпоративного центра ПАО "ОАК" будет совмещать эти позиции, - отмечается в пресс-релизе. - В свою очередь, на базе АО "ГСС" будет формироваться центр маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания гражданских самолетов, выпускаемых группой ОАК. Для реализации этой концепции на должность президента АО "ГСС" назначен Александр Рубцов".

Все кадровые решения приняты в соответствии с будущими трансформациями концерна. Так, ОАК, ГСС и "Иркут" будут трансформированы в "Корпоративный центр обновленной единой компании с приданием ему функций Гражданского дивизиона на базе ПАО "Корпорация "Иркут", говорится в сообщении корпорации.

Ранее в пятницу министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что консолидация ОАК, согласно которой планируется объединить в единое юридическое лицо корпорацию и входящие в нее "Иркут" и "Гражданские самолеты Сухого", должна быть завершена до конца 2019 года.