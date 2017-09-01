Дворкович: ситуация в банковском секторе РФ не оказывает негативного влияния на экономику

ЧЕРНОББИО /Италия/, 1 сентября. /ТАСС/. Состояние банковского сектора не оказывает негативного влияния на российскую экономику, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я думаю, что Центральный банк сможет сделать все, чтобы ситуация оставалась стабильной в экономике, даже при том, что отзываются лицензии, санируются банки. Я считаю, что, как и в любом другом секторе, в банковском также есть проблемы, но это не влияет на экономическое развитие отрицательно", - заявил журналистам Дворкович, отвечая на вопрос, свидетельствует ли ситуация с банком "Открытие" о проблемах в банковском секторе и экономике в целом.

29 августа Банк России объявил о вхождении в капитал банка "Открытие" - системно значимой кредитной организации, занимающей восьмое место в банковской системе РФ по размеру активов. Регулятор пояснил, что деятельность банка была связана с повышенными рисками, о которых ЦБ знал давно. По данным регулятора, на докапитализацию банка может понадобиться от 250 до 400 млрд рублей, а через 2-3 года кредитная организация может быть продана инвестору.