Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: ситуация в банковском секторе РФ не оказывает негативного влияния на экономику

Экономика и бизнес
1 сентября, 21:56 дата обновления: 1 сентября, 22:21 UTC+3

ЦБ сможет сделать все, чтобы ситуация оставалась стабильной, отметил вице-премьер

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРНОББИО /Италия/, 1 сентября. /ТАСС/. Состояние банковского сектора не оказывает негативного влияния на российскую экономику, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Я думаю, что Центральный банк сможет сделать все, чтобы ситуация оставалась стабильной в экономике, даже при том, что отзываются лицензии, санируются банки. Я считаю, что, как и в любом другом секторе, в банковском также есть проблемы, но это не влияет на экономическое развитие отрицательно", - заявил журналистам Дворкович, отвечая на вопрос, свидетельствует ли ситуация с банком "Открытие" о проблемах в банковском секторе и экономике в целом.

29 августа Банк России объявил о вхождении в капитал банка "Открытие" - системно значимой кредитной организации, занимающей восьмое место в банковской системе РФ по размеру активов. Регулятор пояснил, что деятельность банка была связана с повышенными рисками, о которых ЦБ знал давно. По данным регулятора, на докапитализацию банка может понадобиться от 250 до 400 млрд рублей, а через 2-3 года кредитная организация может быть продана инвестору.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг банка "Открытие"
Страны
Россия
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гендиректор "Курортов Северного Кавказа" найден мертвым
2
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
3
МИД РФ выразил США протест в связи с ситуацией вокруг дипобъектов
4
В КСК подтвердили гибель Горчева и выразили соболезнования его родным
5
Трамп пригласил Назарбаева в Вашингтон
6
Дина Аверина завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в личном многоборье
7
Клинцевич: объявление Сороса террористом будет означать подрыв основ существования США
Темы дня
Новости партнеров
Реклама