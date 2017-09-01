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Дворкович видит риск продажи EDC компании Schlumberger из-за санкций

Экономика и бизнес
1 сентября, 22:02 дата обновления: 1 сентября, 22:19 UTC+3

Любые сделки возможны, но необходимо понять все последствия, подчеркнул вице-премьер

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ЧЕРНОББИО /Италия/. 1 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что есть риски продажи 51% акций EDC компании Shlumberger из-за санкций в отношении РФ, связанные с непредсказуемостью. Такое мнение он высказал журналистам.

"Я согласен с тем, что не надо продавать, если это через месяц приведет к тому, что компания перестанет работать. Я думаю, задержка связана как раз с непредсказуемостью ситуации. Любые сделки возможны, но, повторяю, мы должны понять все последствия: что мы получаем, какие риски есть, тогда уже принимать окончательное решение", - констатировал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минприроды заявили о том, что шансов на сделку между Schlumberger и EDC малы, так как иностранный инвестор не предоставил гарантии того, что новые потенциальные санкции со стороны США не нарушат деятельность российской компании, которая работает на участках федерального значения.

Кроме того, как сообщал источник ТАСС, Минприроды предложило ФАС запретить Schlumberger разрывать уже существующие контракты нефтесервисной компании. Также ведомство предложило ввести обязательство по принудительной продаже доли в Eurasia Drilling инвестору из России в случае ввода дополнительных санкций со стороны США.

Eurasia Drilling - российская компания, на которую приходится 19% рынка бурения в нефтегазовом секторе, не считая субподрядов. В последнее время о своем интересе войти в капитал Eurasia Drilling заявили ведущая международная нефтесервисная компания Schlumberger, а также консорциум Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) с китайскими и ближневосточными инвесторами. Schlumberger претендует на 51% акций. Консорциум размер желаемого пакета не называл, но отмечал, что он миноритарный.

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