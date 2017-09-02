Bloomberg: российские миллиардеры разбогатели более чем на $17 млрд с начала года

ТАСС, 2 сентября. Совокупный капитал 28 российских долларовых миллиардеров увеличился на $17,09 млрд за январь - август 2017 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Bloomberg Billionaires Index (ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg).

По его информации, Алексей Мордашов, основной акционер ПАО "Северсталь" и самый богатый человек в России (его состояние оценивается в $18,4 млрд), за восемь месяцев увеличил свой капитал на $1,49 млрд. Занимающий второе место в списке российских миллиардеров президент "Интерроса" и председатель правления "Норильского никеля" Владимир Потанин получил $905 млн, его состояние на данный момент составляет $17,5 млрд.

Третье место занимает глава совета директоров Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, чей капитал вырос с января на $3,47 млрд и составляет $16,6 млрд. Лисин обогнал главу группы "Ренова" Виктора Вексельберга, который на четвертом месте с состоянием $15,6 млрд.

Далее идут глава "Лукойла" Вагит Алекперов и основатель "Онэксима" Михаил Прохоров, у них по $11,3 млрд. При этом Прохоров увеличил свой капитал на $470 млн, а Алекперов сократил его на $693 млн.

Больше других, по мнению агентства, за указанный период потеряли глава "Новатэка" Леонид Михельсон ($1,9 млрд), а также основатель и владелец Volga Group ("Волга груп") Геннадий Тимченко ($1,79 млрд).