Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронил

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МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили превышение содержания фипронила и его производных в партии яичного порошка из Франции.
Об этом в субботу сообщается на сайте надзорного ведомства.
"Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных", - говорится в сообщении.
На данный момент продукция весом 203 кг арестована, партия не поступала в продажу. "Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавили в ведомстве.