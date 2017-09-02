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Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронил

Экономика и бизнес
2 сентября, 6:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

Продукция арестована и не поступала в продажу, сообщили в ведомстве

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© Денис Русинов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили превышение содержания фипронила и его производных в партии яичного порошка из Франции.

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Об этом в субботу сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных", - говорится в сообщении.

На данный момент продукция весом 203 кг арестована, партия не поступала в продажу. "Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавили в ведомстве.

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