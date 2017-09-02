Роспотребнадзор нашел в партии яичного порошка из Франции фипронил

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу выявили превышение содержания фипронила и его производных в партии яичного порошка из Франции.

Об этом в субботу сообщается на сайте надзорного ведомства.

"Продукция сопровождалась ветеринарным сертификатом на ввоз. Проведенные научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора лабораторные исследования установили в яичном порошке превышение содержания фипронила и его производных", - говорится в сообщении.

На данный момент продукция весом 203 кг арестована, партия не поступала в продажу. "Ситуация остается на постоянном контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека", - добавили в ведомстве.