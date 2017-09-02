Вице-премьер КНР назвал экономический коридор с РФ и Монголией "импульсом развития"

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Создание коридора Китай - Россия - Монголия, освоение российского Дальнего Востока и стимулирование зон особого развития станут новым импульсом для достижения прогресса в Северо-Восточной Азии. Об этом в субботу сообщил вице-премьер Госсовета КНР Ван Ян, передает "Синьхуа".

"Ускорение темпов восстановления мировой экономики, формирование экономического коридора Китай - Россия - Монголия, освоение Дальнего Востока [России] и создание экспериментальной зоны Чанчунь - Цзилинь - Тумэньцзян - новый импульс развития, сотрудничества между странами региона", - отметил заместитель главы китайского правительства, выступая на церемонии открытия ЭКСПО "Китай - Северо-Восточная Азия".

По его словам, при взаимодействии с соседними государствами Пекин "стремится увеличить степень открытости китайского рынка, содействовать развитию торговли и расширению ее масштабов". "Особый упор мы намерены сделать на инвестиционном сотрудничестве, создании производственной, инновационной и логистической цепочки в регионе", - добавил Ван Ян.

Вице-премьер напомнил, что кооперация с Россией и Монголией опирается на взаимную выгоду, повышение экономической конкурентоспособности каждого из участников сотрудничества.

Ван Ян отметил, что этот процесс трехстороннего взаимодействия не лишен трудностей и противоречий, которые должны устраняться путем диалога и консультаций.