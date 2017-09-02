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Минтранс: отдельные полосы для общественного транспорта разгрузят города-миллионники

Экономика и бизнес
2 сентября, 9:35 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС

Министр транспорта Максим Соколов назвал отдельные полосы единственным инструментом для решения проблем с пробками

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Создание отдельных полос для общественного транспорта позволит разгрузить улично-дорожную сеть в городах-миллионниках. Такое мнение в субботу высказал журналистам министр транспорта Максим Соколов, который принял участие в открытии участка Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД).

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"Это единственный возможный инструмент [создание отдельных полос для общественного транспорта], чтобы справиться с нарастающим трафиком внутри городских агломераций, причем в городах-миллионниках. Нужно отдавать преимущество общественному транспорту, пешеходным зонам и велосипедным дорожкам. Это кардинальное решение проблем с пробками в любом городе", - подчеркнул Соколов.

Министр транспорта РФ и врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев в субботу приняли участие в открытии движения на втором участке южного полукольца ЕКАД. Это строительство является одним из важнейших в регионе т. к. позволит объединить в транспортный узел федеральные дороги, связывающие Екатеринбург с Пермью, Тюменью, Челябинском, а также региональную дорогу Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов с выходом на Ханты-Мансийск.

По словам Куйвашева, к 2020 году региональные власти планируют закончить строительство ЕКАД до Челябинского тракта.

Ранее сообщалось, что Минтранс РФ внесло предложение о выделении свыше 8,5 млрд рублей на строительство ЕКАД в 2018-2020 годах. Окончательное решение предстоит принять правительственной комиссии по бюджетным проектировкам. Строительство южного полукольца ЕКАД позволит увеличить интенсивность движения автотранспорта, проходящего через Екатеринбург, в полтора-два раза, а также вывести из городской черты до 80 тыс. транзитных автомобилей.

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