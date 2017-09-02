Титов: опыт Казахстана по улучшению делового климата очень важен для России

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АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Опыт Казахстана по изменению регулирования бизнеса интересен для России, поскольку он позволил в короткий срок улучшить инвестиционный климат. Такое мнение в субботу высказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, выступая на первом форуме бизнес-омбудсменов России и Казахстана в Астане.
"Для России опыт Казахстана по изменению регулирования бизнеса является важнейшим, так как реализован он в близкой правовой системе, близкой институциональной среде и позволил качественно и в короткий срок улучшить инвестиционный климат. Мы очень высоко оцениваем эту инициативу Казахстана", - сказал Титов.
Бизнес-омбудсмен РФ назвал ряд мер, принятых в Казахстане, которые привели к улучшению делового климата. "Это то, что привело к кратному сокращению количества уголовных дел в Казахстане, прежде всего, мы видим усиление роли прокуратуры в этом смысле. С другой стороны - создание единого следственного органа, который ведет деловые экономические преступления за исключением коррупции", - пояснил Титов.
По его словам, также интересен опыт Казахстана в сокращении контрольно-надзорной деятельности по отношению к бизнесу. "Прокуратура отказалась от надзора за бизнесом и сегодня осуществляет практически только надзор над контрольно-надзорными органами. Впечатляет то, что все основные положения, которые связаны с регулированием предпринимательской среды и работой предпринимателей, были сконцентрированы в предпринимательском кодексе Казахстана", - уточнил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей.