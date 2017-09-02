Бизнес-омбудсмены России и Казахстана подписали соглашение о защите прав предпринимателей

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АСТАНА, 2 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов и уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Болат Палымбетов подписали соглашение о взаимопомощи в вопросах защиты прав предпринимателей и предоставления информации в сфере предпринимательской деятельности. Подписание документа состоялось в субботу на первом форуме бизнес-омбудсменов России и Казахстана в Астане. Об этом передает корреспондент ТАСС с места событий.
"Соглашение - это по большому счету констатация того, что уже есть, потому что мы сегодня действительно наладили взаимодействие. Оно связано с работой над конкретными обращениями. У нас уже было не одно обращение как со стороны казахстанских предпринимателей по их контрактам и проблемам в России, так и со стороны россиян несколько обращений, которые связаны с их работой в Казахстане. Мы их отрабатываем", - пояснил подписание документа Титов в интервью журналистам.
Кроме того, в ходе форума подписано соглашение между национальной палатой предпринимателей (НПП) Казахстана "Атамекен" и Генеральной прокуратурой Казахстана о взаимодействии по совместному выявлению и решению системных проблем предпринимателей.
В первом форуме бизнес-омбудсменов России и Казахстана участвуют представители НПП Казахстана "Атамекен", бизнес-омбудсмены из 40 регионов России, представители Генеральной прокуратуры двух стран. В ходе форума планируют обсудить вопросы защиты прав и их законных интересов в ходе уголовного и административного преследования, также административные и правовые барьеры, препятствующие двустороннему сотрудничеству между бизнесом Казахстана и России.