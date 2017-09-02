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Минтранс обещает поддержать вышедшие на российский рынок новые авиакомпании

Экономика и бизнес
2 сентября, 11:11 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 2, сентября. /ТАСС

Максим Соколов заявил о появлении в этом году компании "Азимут" и "Бурятские авиалинии"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ поддержит новые отечественные авиакомпании, которые выходят на российский рынок. Об этом в субботу корреспонденту ТАСС сообщил министр транспорта Максим Соколов, находящийся с рабочей поездкой в Свердловской области.

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"Пока [в этом году] заявились только "Азимут" и "Бурятские авиалинии". Может кто-нибудь еще заявится, поддержим и другие", - сказал Соколов, отвечая на вопрос о том, сколько новых российских авиакомпаний может появиться в 2017-2018 годах.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Азимут", которая является базовым перевозчиком будущего аэропорта Платов в Ростовской области, к 2021 году планирует выполнять полеты из Ростова-на-Дону в 25 городов. Уже в 2017 году компания намерена осуществлять прямые рейсы в Москву, Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу.

А махачкалинская авиакомпания "Пионер - региональные авиалинии" и "Бурятские авиалинии" объединили ресурсы для работы на территории Байкальского региона - в Бурятии, Иркутской области и Забайкальском крае.

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