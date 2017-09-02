Дворкович признал возможным обнулить НДС на региональных авиарейсах

ЧЕРНОББИО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович признал возможным идею обнуления НДС на российских региональных авиарейсах в обход Москвы, ранее предложенную главой группы "Ренова" Виктором Вексельбергом. По словам Дворковича, профессиональное сообщество просчитывает варианты реализации такой идеи, которые не нанесут вреда для конкурентоспособности рынка.

"Это [дифференцированный подход к НДС для внутренних перевозок] тоже возможная вещь, но у отдельных экспертов есть сомнения. Мы один раз уже это обсудили, сейчас они готовят дополнительный набор аргументов и расчеты по [всей] маршрутной сети... чтобы показать, какой будет эффект", - сообщил журналистам вице-премьер. Он отметил, что нужно просчитать, не возникнет ли проблем для конкурентоспособности других маршрутов.

По словам Дворковича, нужно просчитать, не возникнет ли проблем для конкурентоспособности других маршрутов. "Нельзя строить свой бизнес на проблемах другого бизнеса, надо всегда находить решение, при которых выигрывают и те, и другие. Будем пытаться его искать", - добавил он.

Также Дворкович признал экономически правильным для отрасли обнуление НДС для всех внутренних авиаперевозок, но признал, что последствием этой меры может быть давление со стороны других отраслей. "Именно для отрасли экономически это правильно, другое дело, что любая льгота по НДС даст давление со стороны других отраслей и приведет к такому лавинообразному эффекту, поэтому, конечно, Минфин всегда опасается таких вещей не с точки зрения конкретной отрасли, а с точки зрения создания еще одного прецедента отрицательных последствий от этого. Но именно для отрасли это хорошая мера", - добавил он.

На данный момент на авиационном рынке обсуждаются две идеи поддержки авиакомпаний. Первая - обнуление НДС на всех внутренних авиарейсах. Эта мера была предложена Минтрансом РФ еще несколько лет назад, но Минфин выступает против. Вторая - обнуление НДС на внутренних авиарейсах за пределами Москвы.

Как сообщила ранее газета "Коммерсантъ", летом председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложением установить пониженную ставку НДС для внутрироссийских рейсов за пределами Москвы. Как отмечало издание со ссылкой на документ, сейчас 74% всех рейсов в РФ выполняются через Москву. Также сейчас действует нулевая ставка НДС на полеты в Симферополь, Минтранс и Минфин готовят обнуление ставки НДС на полеты в Калининград.