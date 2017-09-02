Дворкович не исключил смену топ-менеджмента "Россетей" после отставки Бударгина

ЧЕРНОББИО, 2 сентября. /ТАСС/. В топ-менеджменте "Россетей" возможны изменения после назначения нового главы компании Павла Ливинского. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Изменения возможны, но это зависит от руководителя, будет ли он предлагать менять или не менять кого-то. Команда сильная достаточно, но с приходом любого руководителя какие-то изменения происходят", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дворкович отметил, что в целом стратегия развития сетевого комплекса не меняется. "Есть вещи, которые были выполнены, есть которые не были выполнены до конца, но точно будет продолжаться работа над издержками, сокращение удельных затрат, будет продолжаться консолидация в регионах сетевых активов", - добавил он.

Относительно продажи межрегиональных сетевых компаний Дворкович отметил, что до конца года может быть проведен анализ этого вопроса, о решениях пока говорить рано.

В четверг премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство рекомендует главу департамента ЖКХ города Москвы Павла Ливинского на должность руководителя "Россетей". В настоящее время "Россети" ждут директивы правительства о назначении нового главы для созыва совета директоров, в рамках которого будет утверждена смена генерального директора "Россетей". Не исключено, что заседание совета директоров, в повестку которого будет включен вопрос о снятии с должности нынешнего главы Олега Бударгина и назначении на нее Ливинского, может пройти в заочной форме.

В материалах на сайте правительства отмечается, что первый заместитель председателя правительства Игорь Шувалов утвердил директивы, в соответствии с которыми представители интересов Российской Федерации - члены совета директоров "Россетей" по вопросу повестки дня заседания совета "О формировании единоличного исполнительного органа ПАО "Россети" обязаны голосовать за досрочное прекращение полномочий генерального директора ПАО "Россети" Олега Бударгина и назначение на эту должность Ливинского.