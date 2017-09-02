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Дворкович: РФ лучше не торопиться с включением мясокостной муки в продэмбарго

Экономика и бизнес
2 сентября, 12:36 дата обновления: 2 сентября, 12:58 UTC+3

Ранее вице-премьер сообщил, что правительство России рассматривает возможность такого ограничения

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ЧЕРНОББИО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. России не стоит торопиться с включением в список продуктового эмбарго мясокостной муки, которая используется для приготовления кормов для животных, такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

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"Пока анализ рисков показывает, что лучше не торопится с запретом", - сказал вице-премьер, отвечая на вопрос о том, будет ли Россия вводить запрет на мясокостную муку в рамках возможного расширения контрсанкций.

Ранее Дворкович сообщал, что правительство РФ рассматривает возможность такого ограничения. Позже газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила, что ввод ограничений на импорт мясокостной муки отложен минимум до осени. Это может быть связано с нежеланием российских производителей нести дополнительные расходы по увеличению выпуска муки из птицы для восполнения дефицита. В Минсельхозе, комментируя ТАСС эту информацию, отметили, что министерство прорабатывает вопрос импортозамещения мясокостной муки.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в свою очередь заявил журналистам, что возможность включения мясокостной муки в список продэмбарго прорабатывается не в связи с санкциями, а из-за вопросов к качеству этого сырья. 

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович Дворкович, Аркадий Владимирович
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