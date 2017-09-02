Дворкович: возможное избрание Шрёдера в СД "Роснефти" говорит о партнерстве с Европой

ЧЕРНОББИО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Возможное избрание экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" свидетельствует о долгосрочных отношениях с европейскими партнерами. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"В любом случае хорошо, это свидетельствует об открытости компании и о долгосрочных партнерских отношениях с нашими европейскими коллегами. В Германии сложная политическая структура, я не вправе ее комментировать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном избрании Шрёдера главой совета и негативном отношении к этому в Германии.

На этой неделе совет директоров "Роснефти" рассмотрел предложения акционеров о выдвижении кандидатов в новый состав совета.

В список из 11 кандидатов вошли действующие члены совета директоров: помощник президента РФ Андрей Белоусов, главный исполнительный директор компании Игорь Сечин, профессор кафедры НИУ ВШЭ Олег Вьюгин, управляющий директор компании Nord Stream AG Артур Маттиас Варниг и бывший казначей ExxonMobil Дональд Хамфриз.

В числе кандидатов от британской BP: президент группы компаний BP Роберт Дадли и президент по региону Бразилия, Уругвай, Венесуэла и Колумбия в компаниях BP Energy do Brasil и BP Brazil Гильермо Кинтеро. Также в списке значатся представители нового акционера - QHG Oil Ventures (контролируется Glencore и Qatar Investment Authority): глава Glencore Айван Глазенберг и президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Аль Сувайди.

Новыми кандидатами на места в совете директоров стали глава Минэнерго России Александр Новак и экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

Внеочередное собрание акционеров "Роснефти" пройдет 29 сентября в Санкт-Петербурге. В повестку дня собрания включены вопросы о выплате дивидендов за первое полугодие 2017 года и избрании членов совета директоров компании.

Сейчас в совете директоров "Роснефти" числятся девять человек. По итогам голосования на годовом собрании акционеров "Роснефти" 22 июня в этот состав не вошли прежние участники - министр энергетики России Александр Новак и председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, которых сменили представители нового акционера "Роснефти".

Однако, как заявлял Сечин, "Роснефть" предложила расширить численность совета директоров с девяти до 11 человек и "будет ждать возвращения министра в органы управления".

Основным акционером "Роснефти" является государственный "Роснефтегаз" (50% плюс одна акция), второй крупнейший акционер - британская BP (19,75% акций). Пакетом в размере 19,5% акций владеет консорциум Glencore и Qatar Investment Authority.