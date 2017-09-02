Минсельхоз обсуждает интервенции или стимулирование экспорта для стабилизации цен на зерно

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ЧЕРНОББИО /Италия/, 2 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ рассматривает два сценария стабилизации падающих цен на зерно: проведение закупочных интервенций и стимулирование экспорта. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
"Сейчас Минсельхоз готовит предложение на эту тему. Цены достаточно низкие. Как сказал министр [сельского хозяйства РФ Александр Ткачев], у них два сценария: один обычный, с проведением интервенций, другой связан с максимальным стимулированием экспорта, а не интервенциями как таковыми", - сказал Дворкович, отвечая на вопрос, когда в России могут начаться закупочные интервенции на рынке зерна.
По словам вице-премьера, сейчас предложенные сценарии сравнивают и анализируют, чтобы понять, какой из них "с точки зрения затрат и результатов более эффективен для стабилизации цен на приемлемом для всех уровне". Минсельхоз должен представить предложения в правительство РФ в течение недели, сообщил Дворкович.
"В течение недели министерство должно представить предложения, мы их быстро обсудим и будем решать", - отметил он.
Минсельхоз с начала 2017 года заявляет о готовности провести закупочные зерновые интервенции, если этого потребует ситуация на рынке. В последнее время наблюдается тенденция к снижению цен на зерно. Ранее министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев говорил, что министерство серьезно изучает вопрос зерновых интервенций, и не исключил, что они могут начаться в сентябре.
Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для стабилизации внутренних цен на зерно. При высоком урожае закупочные интервенции позволяют снять излишек с рынка и простимулировать рост цен - это позволяет аграриям избежать убытка. Товарные, напротив, рассчитаны на то, чтобы понизить цены в неурожайные годы с помощью вливания на рынок зерна из госфонда.