Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч

ТАСС, 2 сентября. Курс биткоина достиг исторического максимума, составив $5,013 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Криптовалюта достигла максимального значения 2 сентября примерно в 6:15-6:29 мск. К 12:55 мск курс биткоина снизился на 5,41% и составил $4,68 тыс.

Биткоин - это электронное платежное средство. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Satoshi Nakamoto. В настоящее время одним из основных программистов, отвечающих за работу системы, является американец Гэйвин Андерсен. В мае 2016 года австралиец Крейг Райт заявил, что именно он был создателем системы, однако весомых доказательств этому так и не предъявил.

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткоин и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.