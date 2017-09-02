Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Курс биткоина впервые превысил $5 тысяч

Экономика и бизнес
2 сентября, 13:09 UTC+3 ТАСС

Максимального значения криптовалюта достигла в 6:15 - 6:29 (мск), а к 12:55 (мск) курс снизился до уровня $4,68 тысячи

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 2 сентября. Курс биткоина достиг исторического максимума, составив $5,013 тыс., свидетельствуют данные электронной криптовалютной биржи Coindesk.

Смотрите также

Цепью по бюрократии: как блокчейн может сделать революцию в документообороте

Криптовалюта достигла максимального значения 2 сентября примерно в 6:15-6:29 мск. К 12:55 мск курс биткоина снизился на 5,41% и составил $4,68 тыс.

Биткоин - это электронное платежное средство. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Satoshi Nakamoto. В настоящее время одним из основных программистов, отвечающих за работу системы, является американец Гэйвин Андерсен. В мае 2016 года австралиец Крейг Райт заявил, что именно он был создателем системы, однако весомых доказательств этому так и не предъявил.

В начале августа 2017 года криптовалюта разделилась на классический биткоин и Bitcoin Cash. Это произошло в результате споров об обновлениях, которые должны были увеличить скорость обработки транзакций.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Балашихе во время показательных полетов упал самолет Ан-2
2
Брата Саакашвили депортируют с территории Украины в Грузию
3
СМИ: в Дании началось обсуждение законопроекта против "Северного потока - 2"
4
Очевидец: пилот разбившегося в Балашихе Ан-2 увел самолет от зрителей в последний момент
5
Президент Польши: нельзя забывать, кто был жертвой, а кто агрессором Второй мировой войны
6
Путин не планирует в этом году участвовать в сессии Генассамблеи ООН
7
После падения Ан-2 полеты на авиашоу в Балашихе прекращены
Темы дня
Новости партнеров
Реклама