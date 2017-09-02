Новгородская область рассчитывает получить 1,25 млрд руб. на развитие сети дорог

Спортивный директор "Барселоны" сообщил, что "Ливерпуль" запросил за Коутиньо €200 млнСпорт 2 сентября, 14:28
Пучков потребовал создать запас продовольствия и медикаментов для отрезанных сел в КБРПроисшествия 2 сентября, 14:15
Путин поддержал идею создания новых мемориалов в память о погибших в войне 1941-1945 годовОбщество 2 сентября, 14:13
Путин передал врио главы Новгородской области обращения жителей региона с "Прямой линии"Политика 2 сентября, 13:52
Источник: Ан-2 во время полета в Балашихе задел крылом землю и упалПроисшествия 2 сентября, 13:35
Нетребко отменила первое в новом сезоне выступление в Венской опере из-за простудыКультура 2 сентября, 13:31
Российские и немецкие боксеры будут проводить совместные сборыСпорт 2 сентября, 13:23
Евсеев вернулся в тренерский штаб футбольного клуба "Амкар"Спорт 2 сентября, 13:20
Маслов: "Амкару" сложно конкурировать с другими командами в нынешней финансовой ситуацииСпорт 2 сентября, 13:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин доложил в субботу президенту России Владимиру Путину о планах по модернизации дорожной сети в регионах.
Никитин сообщил, что в этом году регион должен получить поддержку из федерального центра в размере 1 млрд 250 млн рублей на развитие дорожной сети. Он представил главе государства карту области, на которой обозначены планируемые работы.
"В первую очередь предстоит сделать опорную сеть [дорог], которая соединяет районы, школы, больницы", - сообщил он.