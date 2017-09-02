Новгородская область рассчитывает получить 1,25 млрд руб. на развитие сети дорог

НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин доложил в субботу президенту России Владимиру Путину о планах по модернизации дорожной сети в регионах.

Никитин сообщил, что в этом году регион должен получить поддержку из федерального центра в размере 1 млрд 250 млн рублей на развитие дорожной сети. Он представил главе государства карту области, на которой обозначены планируемые работы.

"В первую очередь предстоит сделать опорную сеть [дорог], которая соединяет районы, школы, больницы", - сообщил он.