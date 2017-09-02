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Новгородская область рассчитывает получить 1,25 млрд руб. на развитие сети дорог

Экономика и бизнес
2 сентября, 14:22 UTC+3 НОВО-ОГАРЕВО НОВО-ОГАРЕВО 2, сентября. /ТАСС

Врио губернатора области Андрей Никитин представил Владимиру Путину карту региона, на которой обозначены планируемые работы

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НОВО-ОГАРЕВО, 2 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин доложил в субботу президенту России Владимиру Путину о планах по модернизации дорожной сети в регионах.

Никитин сообщил, что в этом году регион должен получить поддержку из федерального центра в размере 1 млрд 250 млн рублей на развитие дорожной сети. Он представил главе государства карту области, на которой обозначены планируемые работы.

"В первую очередь предстоит сделать опорную сеть [дорог], которая соединяет районы, школы, больницы", - сообщил он.

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Персоны
Никитин, Андрей Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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