ВЭБ готов инвестировать в летающий мотоцикл несколько миллионов долларов

ВОЛОКОЛАМСК, 2 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк готов инвестировать несколько миллионов долларов в разработку летающего мотоцикла HoverBike S3. Об этом сообщил журналистам председатель ВЭБ Сергей Горьков.

"Мы думаем, что для этого прототипа потребуется несколько миллионов долларов и готовы их вложить - это не гигантская инвестиция", - сказал Горьков.

По словам гендиректора HoverSurf (производитель летающих мотоциклов) Александра Атаманова, сейчас мотобайк проходит тестовые испытания для выхода на рынок.

"У нас уже много предзаказов из Азии и Ближнего Востока байков для спорта и мы готовимся их открыто продавать к Новому году. Стоимость будет от 50 до 80 тысяч долларов в зависимости от комплектации",- добавил он.

HoverBike S3 - это разработка российских инженеров, гибрид квадрокоптера и мотоцикла. Работает на экологически безвредных электрических двигателях. Максимальная нагрузка - 150 кг, а высота полета пока ограничена пятью метрами. Как заявляют производители, одной зарядки будет достаточно для 30-минутного полета на скорости до 100 км/ч.