Первый зампред ВЭБ: банк крайне заинтересован в партнерстве с Индией

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ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Николай Селищев/. Внешэкономбанк (ВЭБ) проявляет крайне большую заинтересованность в партнерстве с Индией. Об этом в субботу в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя организации Николай Цехомский.
"Мы считаем, что Индия - очень большой и интересный рынок, надо помогать даже информационно. Зачастую правительство и компании этой страны имеют не достаточно правильное представление о российском бизнесе, экономике РФ, о санкциях против наших компаний, - отметил он. - Мы очень заинтересованы в партнерстве с Индией. Я знаю много успешных индийских компаний, которые успешны на рынке РФ".
По его словам, в настоящий момент ВЭБ серьезно подумывает о фармацевтическом партнерстве с индийской стороной. "Мы готовы даже провести семинары в Индии и РФ, чтобы посмотреть на те потребности, которые есть у нас, и их возможности. Но это не только медицинская. Думаю, будут и другие области, для нас интересно наладить дискуссию", - добавил Цехомский.
Зампред ВЭБ прибыл в Китай в преддверии саммита БРИКС в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь), который пройдет 3-5 сентября. Помимо традиционных участников - Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР - в нем примут участие Гвинея, Египет, Мексика, Таджикистан и Таиланд.