Зампред ВЭБ: кредитование в валютах стран БРИКС снизит торговые риски

ПЕКИН, 2 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Николай Селищев/. Расширение практики кредитования в национальных валютах государств - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) позволит этим странам снизить торговые риски, стимулировав деловую активность на их рынках. Об этом в субботу в интервью ТАСС сообщил первый заместитель председателя Внешэкономбанка (ВЭБ) Николай Цехомский.

"У нас с банками БРИКС традиционные, давние отношения. На этой площадке обсуждается общая повестка, и вчера, на мой взгляд, были подписаны два важных документа, один из них - кредитование в локальных валютах стран БРИКС, - рассказал он. - Мы рассчитываем увеличить объем торговли с государствами - членами объединения, от банков развития БРИКС требуется определенная работа в этом направлении. Они могут стать хорошим проводником для локального бизнеса в странах БРИКС, уменьшая потенциальные риски".

По его словам, мнение клиента для ВЭБ - ключевой параметр, определяющий стратегию банка. "Сейчас нам нужно показывать возможности, которые есть в торговле со странами БРИКС", - добавил собеседник.

Цехомский напомнил, что для российских компаний валюта долго "не была темой для размышлений": рубль долгое время вел себя стабильно и даже укреплялся. Однако после его девальвации многие компании РФ оказались в непростом положении: у кого была рублевая выручка, те столкнулись с проблемой валютных инвестиций.

"Сейчас как раз то время, чтобы подумать о том, как минимизировать валютные риски. И здесь мы должны предложить нашему клиенту хорошие методы хеджирования. Мы будем давать ему рублевые кредиты, а сами привлекаться под эту историю, например, в юанях", - отметил зампред ВЭБ.

В преддверии саммита БРИКС в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь), который пройдет 3-5 сентября, пять банков Межбанковского механизма сотрудничества стран объединения пришли к соглашению о предоставлении кредитных линий и развитии сотрудничества по кредитным рейтингам.