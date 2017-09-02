Глава Минтранса ознакомился с производством "Ласточек" на "Уральских локомотивах"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Максим Соколов, который прибыл в Свердловскую область с рабочей поездкой, впервые посетил производственную площадку ООО "Уральские локомотивы" (СП группы "Синара" и Siemens), где выпускают российский скоростной электропоезд "Ласточка". Об этом в субботу сообщает Центр общественных связей группы "Синара".

"Второго сентября министр транспорта РФ Максим Соколов, прибывший с рабочим визитом в Екатеринбург, посетил завод "Уральские локомотивы". На производственной площадке предприятия, где выпускают российский скоростной электропоезд "Ласточка", министр побывал впервые", - говорится в сообщении.

В рамках визита на производство министр транспорта РФ ознакомился со всеми этапами выпуска скоростного электропоезда, в том числе с технологиями сварки кузова вагона из экструдированного алюминия, сборки и окраски поезда. "В среднем уровень локализации компонентов и систем в различных модификациях "Ласточки" составляет более 80%. В настоящее время поезда оснащаются скоростной тележкой, выпуск которой также освоен на "Уральских локомотивах", российской системой управления верхнего уровня, отечественными тормозной и климатической системами", - отмечается в сообщении группы "Синара".

Также Соколов посетил центр мониторинга подвижного состава, где ему была представлена система диспетчеризации "умный поезд и умный электровоз", разработанная предприятием в 2016 году. "Уникальная электронная система позволяет специалистам завода, РЖД и сервисных служб в режиме онлайн получать информацию по 700 параметрам о техническом состоянии и работе систем выпускаемых на предприятии локомотивах и электропоездах. Это значительно повышает эффективность сервисного обслуживания подвижного состава", - поясняется в сообщении.

Министр транспорта совершил поездку по территории предприятия на электропоезде "Ласточка". "Он не только осмотрел салон и кабину, но и самостоятельно управлял поездом. Максим Соколов высоко оценил производственную базу завода "Уральские локомотивы" и современные технологические решения, применяемые на предприятии", - резюмируется в сообщении группы "Синара".

ООО "Уральские локомотивы" (Верхняя Пышма, Свердловская область) создано в 2010 году на базе Уральского завода железнодорожного машиностроения для производства и продажи локомотивов и скоростных электропоездов. Завод является совместным предприятием российской машиностроительной группы "Синара" и немецкого концерна Siemens AG. Завод серийно выпускает грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Синара" (2ЭС6) с коллекторным тяговым приводом, грузовые магистральные электровозы постоянного тока "Гранит" (2ЭС10) с асинхронным тяговым приводом и скоростные электропоезда "Ласточка" (ЭС2Г), а также магистральный электровоз переменного тока серии 2ЭС7.