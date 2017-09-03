Путин назвал стратегические задачи нефтегазовой промышленности России

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МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов нефтяной и газовой промышленности России с профессиональным праздником, отметив, что перед отраслью стоит ряд стратегических задач. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Кремля.
"Сегодня перед нефтегазовой промышленностью России стоит ряд стратегических задач, главные из которых - системное внедрение инновационных решений, повышение наукоемкости отрасли и диверсификация рынков сбыта энергоносителей. Особое внимание важно уделять вопросам экологии и бережного отношения к природе", - говорится в телеграмме главы государства.
Президент подчеркнул, что нефтегазовая отрасль по праву считается одним из ключевых, динамично развивающихся секторов отечественной экономики. Он отметил, что за ее достижениями - напряженный, поистине героический труд многих поколений геологов, строителей, буровиков, которые открывали новые месторождения, создавали транспортную и производственную инфраструктуру ТЭК, запускали передовые технологии по добыче и переработке углеводородов.
Путин выразил уверенность, что знания и опыт сотрудников нефтегазовой промышленности, а также ответственный подход к делу и впредь будут служить укреплению позиций России как одной из ведущих энергетических держав мира. "Желаю вам успехов в реализации намеченных планов, здоровья и всего самого доброго", - заключил президент.