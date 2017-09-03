Рогозин обсудит с вице-премьером Госсовета КНР в Волгограде сотрудничество в авиапроме

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном в Волгограде обсудит сотрудничество в атомной, космической и авиационной промышленности. Об этом Рогозин написал в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке - сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме", - написал вице-премьер.

Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке - сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме pic.twitter.com/xyH7AZvIFf — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 3 September 2017

Ранее сообщалось, что Ван Ян по приглашению Рогозина и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в период с 4 по 8 сентября посетит Россию с официальным визитом.

Отмечалось, что Ван Ян примет участие во встрече вице- премьеров, в работе третьего Восточного экономического форума, а также первой межправительственной комиссии северных провинций КНР и дальневосточных регионов РФ.