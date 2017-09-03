Рогозин обсудит с вице-премьером Госсовета КНР в Волгограде сотрудничество в авиапроме

Васильев: "Монако" увел футболиста Бальде у "Ювентуса" из-под носаСпорт 3 сентября, 10:15
СМИ: тренер "Эвертона" оштрафует Руни на €350 тыс. за вождение в нетрезвом видеСпорт 3 сентября, 9:45
КНДР официально объявила об успешном испытании водородной бомбыМеждународная панорама 3 сентября, 9:40
Тигиев: ФК "Спартак" будет крайне сложно защитить титул с учетом хорошего старта "Зенита"Спорт 3 сентября, 9:11
Овечкин внес пожертвование на оказание помощи пострадавшим от урагана "Харви"Спорт 3 сентября, 9:05
Веснина не смогла выйти в четвертый круг Открытого чемпионата США по теннисуСпорт 3 сентября, 8:51
Футболист "Спартака" Тигиев считает, что пока не заслуживает вызова в сборную РоссииСпорт 3 сентября, 8:27
Япония направила КНДР решительный протест в связи с ядерным испытаниемМеждународная панорама 3 сентября, 8:06
Абэ приказал держать связь с РФ и КНР из-за возможного ядерного испытания КНДРМеждународная панорама 3 сентября, 7:23
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин на встрече с вице-премьером Госсовета КНР Ван Яном в Волгограде обсудит сотрудничество в атомной, космической и авиационной промышленности. Об этом Рогозин написал в воскресенье на своей странице в Twitter.
"Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке - сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме", - написал вице-премьер.
Завтра в Волгограде жду вице-премьера Госсовета Китая Ван Яна. В повестке - сотрудничество в атомной, космической промышленности и авиапроме pic.twitter.com/xyH7AZvIFf— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 3 September 2017
Ранее сообщалось, что Ван Ян по приглашению Рогозина и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в период с 4 по 8 сентября посетит Россию с официальным визитом.
Отмечалось, что Ван Ян примет участие во встрече вице- премьеров, в работе третьего Восточного экономического форума, а также первой межправительственной комиссии северных провинций КНР и дальневосточных регионов РФ.