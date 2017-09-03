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Орешкин: восстановление экономики РФ активизирует интерес Европы к новым инвестпроектам

Экономика и бизнес
3 сентября, 14:23 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, сентября. /ТАСС

Объем накопленных французских инвестиций в России достиг €18 млрд, отметил министр экономического развития

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ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Интерес европейского бизнеса к разработке новых инвестиционных проектов в России растет в условиях восстановления российской экономики после кризиса, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу НТВ.

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"Могу сказать, что мы справились", - сказал министр в ответ на вопрос, прошел ли кризис для российской экономики. "Последние данные - это второй квартал - рост на 2,5%. Рост, который мы не видели, если не ошибаюсь, с 2012 года. Мы видим, что инвестиционная активность, что очень важно для будущего роста, восстанавливается", - добавил он.

Министр отметил, что "были экономические сложности, потому некоторые компании не так активно вели деятельность в этот период, но с восстановлением экономики европейский бизнес активно начинает разрабатывать новые инвестиционные планы, делать новые инвестиции". Он добавил, что объем накопленных французских инвестиций в России достиг €18 млрд.

При этом, по словам Орешкина, новые антироссийские санкции США угрожают совместным проектам России и Европы. "Напряженность чувствуется. Не между нами и Европой, а между Европой и США. Американцы не так активно работают на российском рынке, и все, что они делают, - они конечно же угрожают тем проектам, которые европейцы реализуют совместно с российскими компаниями на международной арене или на российском рынке", - пояснил он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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