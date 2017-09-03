Медведчук: Украина работает на погашение кредитов

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Украина в преддверии выплат по внешним долгам работает исключительно на их погашение, однако экономическая ситуация может еще усугубиться. Такое мнение выразил лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук.

"Украина сегодня работает на погашение кредитов", - заявил общественник. Он пояснил, что до конца 2017 года государству "предстоит выплатить $1,25 млрд по внешним долгам и еще около $0,73 млрд по валютным ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа - прим. ТАСС)", а при этом "золотовалютные резервы Украины составляют менее $17,8 млрд (против $24,5 млрд на начало 2013 года) и пополняются преимущественно за счет займов".

Ситуация, по мнению Медведчука, для страны может "усугубиться многократно", "когда придет время выплат еще и по реструктуризированному госпожой [экс-министром финансов Украины Наталией] Яресько госдолгу".

Выходить из этой ситуации государство будет, по его мнению, за счет своего населения. "Изыскивать деньги для оплаты кредитов еврореформаторы намерены единственно известным им способом - залезая в карманы рядовых граждан и обирая их до нитки", - отметил Медведчук.

По его словам, об этом свидетельствует и то, что "власти заговорили о необходимости повышения страхового стажа для получения пенсий, о платной медицине, ужесточении требований для начисления субсидий и соцвыплат".