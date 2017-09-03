Россия в I полугодии увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 19%

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия в первом полугодии 2017 года увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил в интервью журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

"За первые 6 месяцев 2017 года несырьевой неэнергетический экспорт составил, по нашим расчетам, $57,2 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году", - сообщил он.

По словам Фрадкова, за полгода в стоимостном выражении на 32% выросли поставки металлопродукции, на 28% - драгоценных металлов и камней, на 26% - стекла, керамики, изделий из камня. Более чем на 20% выросли объемы экспорта продовольствия, на 16% - лесобумажной продукции.

"По нашим оценкам, позитивные тенденции сохранятся, по итогам года можно ждать хороших результатов", - подытожил глава РЭЦ, добавив, что в этом году в экспортную деятельность будут вовлечены более 6,5 тыс. новых компаний, будут поддержаны экспортные поставки не менее чем на $20 млрд.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.