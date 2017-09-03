Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 58.06
€ 69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия в I полугодии увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 19%

Экономика и бизнес
3 сентября, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, сентября. /ТАСС

По словам главы Российского экспортного центра, позитивные тенденции сохранятся

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россия в первом полугодии 2017 года увеличила несырьевой неэнергетический экспорт на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков заявил в интервью журналу Восточного экономического форума (ВЭФ).

Смотрите также

Орешкин: восстановление экономики РФ активизирует интерес Европы к новым инвестпроектам

РФ экспортировала пшеницу в Венесуэлу на $6 млн после старта поставок

МЭР: санкции Запада мобилизовали экономику РФ, но в дальнейшем они будут мешать всем

"За первые 6 месяцев 2017 года несырьевой неэнергетический экспорт составил, по нашим расчетам, $57,2 млрд, что на 19% больше, чем в прошлом году", - сообщил он.

По словам Фрадкова, за полгода в стоимостном выражении на 32% выросли поставки металлопродукции, на 28% - драгоценных металлов и камней, на 26% - стекла, керамики, изделий из камня. Более чем на 20% выросли объемы экспорта продовольствия, на 16% - лесобумажной продукции.

"По нашим оценкам, позитивные тенденции сохранятся, по итогам года можно ждать хороших результатов", - подытожил глава РЭЦ, добавив, что в этом году в экспортную деятельность будут вовлечены более 6,5 тыс. новых компаний, будут поддержаны экспортные поставки не менее чем на $20 млрд.

ВЭФ-2017 пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из 24 стран, в том числе из Китая, Японии, Австралии, Канады, США, Великобритании, Германии. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Китай Япония Канада Германия Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин на дзюдо, Лукашенко на картошке, Меркель на селфи
Леди Ди навсегда
Александр и Мария Коренчук с дочерьми Викой и Мирой
Дети вместо цветов: почему 1 сентября тысячи учеников пойдут в школу без букетов
Фото
4
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
5
На российско-литовской границе в Калининградской области скопилось более 250 фур
5
"Алроса" в ноябре планирует продать самый дорогой бриллиант, ограненный в России
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На западе Москвы из-за женщины произошел конфликт со стрельбой
2
МИД РФ: Госдеп подтвердил проникновение на арестованную зимой дипсобственность РФ
3
В России провели первые публичные испытания летающего мотоцикла
4
Захарова рассказала про ответные меры РФ по диппредставительствам в США
5
Гидрометцентр объявил о завершении первой волны бабьего лета в Москве
6
Захарова: США сообщили РФ, что ожидают продажи дипсобственности в свою пользу
7
СК взял на контроль расследование авиакатастрофы в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама