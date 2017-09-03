Регионы РФ впервые представят свой потенциал на площадке саммита БРИКС

СЯМЭНЬ /Китай/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Российские регионы впервые представят на площадке саммита БРИКС свой экономический потенциал и принятые меры по поддержке бизнеса. Об этом рассказала корреспонденту ТАСС в воскресение в кулуарах Делового форума БРИКС в Сямэне генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"В этом году впервые на площадке саммита БРИКС состоится презентация четырех регионов РФ - Ульяновской и Калужской областей, Республики Башкортостан и Ханты-Мансийского автономного округа. Руководители субъектов лично расскажут о потенциале регионов, о тех мерах поддержки, которые сегодня созданы как для внутреннего российского бизнеса, так и для иностранных компаний", - сообщила она, отметив, что у принимающих участие в форуме предпринимателей из стран БРИКС есть живой интерес к этому мероприятию. "Предполагаем, что завтра около 800 участников посетят эту презентацию", - рассказала Чупшева.

Говоря о работе Делового форума БРИКС, гендиректор АСИ обратила внимание на то, что агентство уже не в первый раз принимает в нем участие. Ранее АСИ выступила с инициативой о совместной проработке законодательства в сетке таможенных и торговых барьеров, которая была поддержана участниками из стран объединения. "Коллеги поддержали, и уже создана совместная рабочая группа по урегулированию", - сказала она, уточнив, что в нее входят представители всех стран, коллегии бизнеса, деловые объединения, в основном предприниматели - те, кто ежедневно сталкивается и понимает специфику ограничений, которые есть между странами БРИКС.

Инициатива, уточнила она, касается "упрощения барьеров по ключевым направлениям для бизнеса: таможенное и налоговое регулирование, экспорт, регистрация собственности, регистрация предприятий и ряд других ключевых моментов".

Проблема торговых барьеров, по ее мнению, стоит примерно в одинаковой степени перед всеми странами БРИКС. "Протекционистские защитные меры есть у каждой страны. На этой площадке мы обсуждаем возможность введения каких-то единых требований по каким-то позициям, взаимного признания сертификации продукции. Процесс решения этих вопросов должен быть сбалансированным с учетом интересов каждой из стран", - сказала она, выразив надежду на то, что вопросы, которые будут обсуждаться на форуме "дадут толчок к взаимному сотрудничеству и более эффективному использованию потенциала стран БРИКС в части торгово-экономических отношений".

Деловой форум БРИКС, на открытии которого в воскресенье с приветственным словом выступил председатель КНР Си Цзиньпин, продолжит свою работу в понедельник.